Europa, Pnrr e transizione. Le parole di Fitto

I sei vicepresidenti esecutivi designati da Ursula von der Leyen sono stati ascoltati dalle varie commissioni parlamentari competenti, nel corso di una maratona cominciata alle 9 del mattino, proprio con l’intervento del candidato italiano e attuale ministro per gli Affari Europei, Raffaele. L’uomo, che per almeno per quanto riguarda l’Italia, ha in mano le chiavi delè chiamato all’ultimo esame prima di assumere la carica di vicepresidente del governo comunitario.Per l’approvazione serve il via libera dei due terzi dei coordinatori. Se mancasse, si possono inviare nuove risposte a domande scritte oppure si può convocare una seconda audizione, di un’ora e mezza, previa l’autorizzazione della Conferenza dei presidenti del Pe. Qualora non sia sufficiente nemmeno il secondo passaggio, si andrebbe al voto della Commissione, a maggioranza semplice.