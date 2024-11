Ilgiorno.it - Diritti per i disabili: perché per vederli riconosciuti, spesso, bisogna andare in tribunale

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 12 novembre 2024 –a ostacoli,solo sulla carta, tanto che per accedervirivolgersi al giudice. Una realtà che provano sulla propria pelle le persone contà e le loro famiglie, che, solo nel 2023, si è tradotta in 800 pronunce da parte di giudici in Italia. Il dato emerge dall’indagine “La giurisprudenza suidelle persone contà“, il primo rapporto (relativo al 2023) dell’Osservatorio giuridico permanente suidelle persone contà di Human Hall, l’hub di ricerca sull’inclusione dell’Università Statale di Milano. Un dato, si legge nel rapporto, che “accredita l’idea che la normativa dedicata alle persone contà incontri ancora oggi molteplici difficoltà sul piano applicativo e che, su questo preciso presupposto, i giudici italiani vengano frequentemente investiti di questioni relative alla protezione deidi tali persone”.