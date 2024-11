Gaeta.it - Dimissioni dell’arcivescovo di Canterbury: scandalo di abusi all’interno della Chiesa d’Inghilterra

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente annuncio dida partedi, Justin Welby, ha suscitato un acceso dibattito nell’opinione pubblica. Le sue decisioni sono state messe sotto la lente d’ingrandimento dopo le rivelazioni sui gravi casi di pedofilia legati a John Smyth, un ex avvocato e membro influente. Il momento cruciale è stato segnato dalle crescenti pressioni sulla leadership religiosa, in particolare riguardo alla gestione di segnalazioni disu oltre 100 giovani.Ledi Justin Welby e la gestione del casoJustin Welby ha comunicato la sua intenzione di dimettersi dichiarando: “E’ molto chiaro che devo assumermi la responsabilità personale e istituzionale per il lungo e traumatico periodo compreso tra il 2013 e il 2024.