Denunciati a Napoli 46 parcheggiatori abusivi per recidiva

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua il contrasto al fenomeno deida parte della Polizia locale, in attuazione di quanto pianificato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di, Michele di Bari. Il Comando di Polizia locale con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e gli Ausiliari dell’Azienda napoletana mobilità, ha svolto, nella settimana compresa tra il 4 e il 9 novembre scorso, nelle aree del Lungomare, Centro storico, Ponticelli, Fuorigrotta, Chiaiano, Vomero e zona ospedaliera, serrati controlli, sanzionando 24e denunciandone 46 per. “I controlli continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, al fine di contrastare efficacemente ogni forma di illegalità”, si sottolinea.