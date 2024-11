Ilrestodelcarlino.it - Da San Marino a stella del Cesena: "Così è nato il talento Shpendi"

E’ stato il presidente della rinascita del settore giovanile deldopo il fallimento. Aurelio Manuzzi porta un cognome pesante nel panorama calcistico cittadino e anche per questo si buttò con passione da giugno 2019 a febbraio 2022 nella missione di riportare il vivaio bianconero ai fasti di un tempo. E non per nulla c’è il suo zampino sulla scoperta di un certo Cristian, che oggi guida la classifica marcatori di serie B ed è stato protagonista anche dell’ultimo successo dela Cittadella. "Esperienza straordinaria – ammette l’imprenditore – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Col fallimento se ne erano andati in 23, quasi tutti i 2003, parte dei 2004 e alcuni 2005. Un disastro". Un nome su tutti di quella covata. "Naturalmente Berti, l’emblema della nostra filosofia, considerato piccolo dagli osservatori degli squadroni.