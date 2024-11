Ilfattoquotidiano.it - Csm, via alla corsa per la procura di Bologna: Ielo, Guido e Dolci in pole. Il favorito? Borrelli, che si è ritirato perché vuole Reggio Calabria

È una delle nomine giudiziarie più “pesanti” dell’anno e a orientarla in modo decisivo sarà il ritiro di un candidato. Al Consiglio superiore della magistratura è iniziata laal posto di nuovotore capo di, vacante da luglio dopo l’addio di Giuseppe Amato, che ad aprile è stato promosso al vertice dellagenerale di Roma. Lunedì la Quinta Commissione, quella competente sugli incarichi direttivi – presieduta da Ernesto Carbone, laico in quota Italia viva – ha iniziato le audizioni degli aspiranti: sono ben 15, tutti pm di alto livello e lunga esperienza.Il nome mancante – A spiccare nell’elenco, però, è soprattutto un nome: quello che non c’è. Giuseppe, 65 anni,tore di Salerno dal 2020, aveva presentato domanda e sembrava in nettissimo vantaggio su tutti gli altri concorrenti, essendo l’unico a capo di una grande