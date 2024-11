Romadailynews.it - Cina: nuovi ordini per dirigibile AS700, pronto per operazioni commerciali

Zhuhai, 12 nov – (Xinhua) – Ilcivile con equipaggio, sviluppato autonomamente dalla, si e’ assicurato altri 10di acquisto, pronti per le, secondo quanto dichiarato oggi dal suo sviluppatore, l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Il numero totale diprenotati per l’ha raggiunto quota 23, ha dichiarato il produttore di aeromobili in occasione della 15ma edizione della China International Aviation and Aerospace Exhibition, nota anche come Airshow China, nella citta’ portuale di Zhuhai, provincia meridionale cinese del Guangdong. La cerimonia di firma tenutasi oggi ha visto anche la sottoscrizione di 164previsti per il velivolo. L’, un tipo dicon equipaggio a cabina singola, vanta un’autonomia massima di volo di 700 chilometri e una resistenza di 10 ore.