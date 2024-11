Linkiesta.it - Chi è Zeldin, l’uomo chiave di Trump che sta per affossare tutti gli accordi americani sul clima

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Il messaggio diretto a Baku, dove è in corso il meeting Cop 29 sul, non poteva essere più esplicito: Donaldha nominato ieri sera Lee, ex membro del Congresso di New York, come nuovo capo dell’Environmental Protection Agency (EPA). La scelta è stata accompagnata dalla promessa che, grazie ail nuovo esecutivo americano garantirà «una giusta e rapida deregolamentazione sul tema ambientale». Com’era già accaduto durante la sua ultima presidenza,ha passato in rassegna più di 100 norme di sostenibilità ambientale annunciandone l’annullamento. La missione per, descritto come un «vero combattente per le politiche di America First» è «assicurare decisioni atte a liberare tutte le energie delle aziende americane, mantenendo al contempo i più elevati standard ecologici, come l’aria e l’acqua più pulite del pianeta».