Gaeta.it - Carabinieri: formati 50 operatori per discutere lupi e orsi “confidenti” in Italia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Comando delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari deiha completato un’importante sessione di formazione, finalizzata alla gestione diche mostrano comportamenti “”. Questo programma, di rilevante importanza per la sicurezza pubblica e la gestione della fauna selvatica in, ha coinvolto un totale di 50pronti ad affrontare le sfide relative ai grandi carnivori.Dettagli sulla formazione degliIl corso si è svolto in diverse fasi e ha visto il superamento di prove pratiche e teoriche. Il 18 ottobre scorso, 32 militari hanno completato con successo la sessioneva, aggiungendosi ai 18 istruttori giàa luglio. Questi 50andranno a costituire squadre dedicate alla dissuasione di, caratterizzati da un comportamento troppo socievole nei confronti degli esseri umani.