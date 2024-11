Thesocialpost.it - Campi Flegrei: oltre 2.000 edifici vulnerabili nella zona rossa, al via il piano di riqualificazione

Si stima che circa 2.000deisiano particolarmente, secondo quanto riferito dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Durante un incontro dedicato alla presentazione del primo programma di interventi per lasismica deglipubblici e per la messa in sicurezza delle infrastrutture essenziali, Musumeci ha sottolineato che il governo è impegnato a dare priorità alla protezione delle famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni a causa dei fenomeni di bradisismo. “Il primo decretonon prevedeva fondi, ma la ricognizione sullatà degliè completa,” ha precisato Musumeci.Un programma di interventi senza precedentiQuesta iniziativa rappresenta, nelle parole di Musumeci, “la prima massiccia operazione di prevenzione strutturale in Italia”.