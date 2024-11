Terzotemponapoli.com - Caira: “Napoli? Conte ha le stigmate di arrivare fino in fondo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, ex direttore sportivo della Roma. Queste le sue parole:Ad oggi ancheconferma che la Roma non ha preso una scelta definitiva sul prossimo allenatore?“No, ad oggi non c’è una scelta definitiva sul prossimo allenatore, ma nemmeno un’idea. Almeno di quello che fanno trapelare, che é sempre stato il nulla con questa società. Poi se é un bene o un male é da vedere”.Anche per una questione economica, il ritorno di De Rossi sarebbe la soluzione migliore, concorda?“Allora io in questo momento non ne farei un problema economico, perché loro hanno dimostrato che non guardano il lato economico. Il ritorno di De Rossi anche per i romanisti sarebbe la scelta migliore. Non credo però che si possa tornare indietro.