Avviata la demolizione del complesso industriale a Marconi: nuovo progetto di riqualificazione urbana

Facebook WhatsAppTwitter Martedì 12 novembre ha preso il via ladel vecchiosituato tra via Antonio Meucci e via dei Prati di Papa, nella zona di. Questa iniziativa segna un passo importante verso ladi un’area che, per anni, è stata caratterizzata da edifici abbandonati e in stato di totale degrado. Gli edifici, privi di infissi e coperti da vegetazione selvaggia, hanno rappresentato un problema per il tessuto urbano, creando situazioni di degrado e insicurezza.Ildiè stato presentato dai rappresentanti locali, tra cui il Presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi, e l’Assessore capitolino all’urbanistica, Maurizio Veloccia. Questi leader hanno inquadrato l’operazione come parte di un più ampio piano di sviluppo urbano, volta a migliorare la qualità della vita dei residenti e a restituire valore a un’area importante della città.