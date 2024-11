Lettera43.it - ASSIOM FOREX, Intesa Sanpaolo main partner del 31esimo congresso

Si terrà il 14 e 15 febbraio 2025, presso il Centro congressi Lingotto di Torino, ildi. L’evento vedràqualeal fine di supportare la realizzazione di momenti di confronto e dibattito sui temi di maggiore interesse per il settore bancario e finanziario italiano. Anche quest’anno non mancheranno approfondimenti su questioni legate alla competitività e all’evoluzione dei mercati dei capitali, con un’attenzione particolare alle opportunità e alle sfide per la crescita europea. Con oltre 1.200 iscritti,è la più importante e rappresentativa associazione di operatori finanziari a livello internazionale.Presente Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia«Siamo certi che ilrappresenterà un’importante occasione di confronto, in un contesto segnato dall’avvio del ciclo di normalizzazione della politica monetaria, ma anche da crescenti tensioni geopolitiche e dall’urgente necessità di rilanciare una sostenibile crescita economica.