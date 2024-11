Ardea operazione tolleranza zero contro l’abusivismo | sanzioni e sequestri nelle frutterie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 novembre 2024 – Brillantedella Polizia Municipale diche, su coordinamento del Comandante Ten. Col. Marzia Sgrò, ha messo in atto un’intensa attività dillo sui commercianti abusivi del territorio. A seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, il corpo di Polizia Locale ha sanzionato diverseche esponevano merce in modo non conforme, occupando marciapiedi e spazi pubblici con cassette di frutta e verdura. Questa esposizione, come evidenziato anche dalle foto scattate durante illi, non solo ostacolava il passaggio pedonale ma esibiva prodotti a diretto contatto con i gas di scarico delle auto.sulle infrazioniL’, attentamente pianificata, ha coinvolto le squadre della sezione commercio e della viabilità, che hanno non solo multato le attività commerciali coinvolte ma anche sanzionato le auto parcheggiate in divieto di sosta nei pressi delle