Amsterdam giornalista del Tg1 aggredito da filo palestinesi Il direttore Chiocci | Ha vissuto momenti difficili – Il video

«Ieri sera un nostro, Marco Bariletti, adè stato circondato eda personaggi. Gli è stato sequestrato il telefono, è stato spintonato. Hadi grande terrore e alla fine gli è stato chiesto, mentre era filmato da questi signori, di urlare ‘free Palestine‘». Queste le parole deldel Tg1, Gian Marco, in audizione in Commissione Segre al Senato. Ad #, la situazione è degenerata in una vera e propria guerriglia urbana. Durante gli episodi di violenza, la troupe del Tg1 è stata aggredita da un gruppo di individui incappucciati, minacciata e costretta a gridare “#Palestina libera”.#Tg1 Marco Bariletti pic.twitter.com/xyzApPVLq5— Tg1 (@Tg1Rai) November 12, 2024 Un episodio inquietante, alla luce del raid contro l’autobus avvenuto ieri notte (all’urlo “ebrei cancro”) e l’aggressione ai tifosi del Maccabi avvenuta qualche giorno fa.