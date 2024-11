Notizie.com - “Account Google Eliminato” l’avviso che ti raggela il sangue può arrivare anche a te! Lo sapevi?

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Immagina di aprire la tua casella di posta e vedere una notifica inquietante: “Il tuosaràperché inattivo da due anni.” Ti sembrerà un messaggio trascurabile, eppure dietro questa semplice frase c’è molto di più. Potresti perdere accesso a email, documenti, foto e molto altro. Ma cosa c’è davvero dietro questa decisione? E come fare per evitare che il tuofinisca in un limbo digitale?Ecco quando si può verificare questo sconvolgente eventi – Notizie.comPerchéelimina gliinattivi?La scelta didi “ripulire” la piattaforma dagliinattivi è dettata da ragioni concrete. Scopriamone le principali:Sicurezza: glilasciati inattivi per anni tendono ad avere password obsolete e quindi sono più vulnerabili agli attacchi.mira così a limitare le porte aperte per eventuali minacce alla sicurezza.