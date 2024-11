Lanazione.it - A1 Calenzano, dieci feriti nell’incidente camion-pullman. Ancora traffico caos

(Firenze), 12 novembre 2024 – Un altro pomeriggio diper un incidente sull’autostrada A1 nel territorio comunale di. Concomplessivi e ilche è andato in tilt a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti. L’incidente è stato fra un tir e unda cinquanta posti pieno. I due mezzi, che procedevano entrambi verso Bologna, si sono scontrati per cause in corso di accertamento.le persone che sono state assistite dal 118, chiamate prontamente dagli automobilisti di passaggio e dalle stesse persone sul. Con le varie ambulanze sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di, la polizia stradale per la verifica della dinamica dell’incidente e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata.