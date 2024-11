Lapresse.it - Usa, Trump nomina Tom Homan responsabile per il controllo delle frontiere

Il presidente eletto americano Donaldafferma che Tom, il suo ex direttore ad interim per l’immigrazione e le forze dell’ordine, sarà ilper ilamericane nella sua Amministrazione. “Sono lieto di annunciare che l’ex direttore dell’Ice Tom Homa, entrerà a far parte dell’amministrazione, comedei confini della nostra nazione”, ha scrittosu Truth. Oltre a supervisionare i confini meridionali e settentrionali e la “sicurezza marittima e aerea”,ha affermato che“saràdi tutta la deportazione degli stranieri illegali nel loro Paese di origine“. Il presidente eletto ha affermato di non avere “dubbi” che“farà un lavoro fantastico e tanto atteso”.