Quotidiano.net - Usa, diktat di Trump: le mie nomine senza la conferma del Senato

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Donaldentra nella battaglia per la leadership delappena riconquistato dai repubblicani e cerca già la prima scorciatoia nella democrazia americana, ossia la possibilità di fareper la sua amministrazione e per la magistratura bypassando l'approvazione del, dove anche l'opposizione dice la sua nel processo di. "Qualsiasire repubblicano che ambisca alla posizione ambita di leader neldegli Stati Uniti deve accettare ledurante le pause di attività (nel!),le quali non saremo in grado di ottenere conferme in tempi utili", è il suosu Truth. Il tycoon fa riferimento a una clausola costituzionale che consente al presidente di faretemporanee quando ilnon è in sessione. Una facoltà che era stata pensata per garantire l'operatività del governo in caso di necessità ma che alcuni presidenti hanno usato per scopi politici nominando dirigenti che altrimenti avrebbero avuto difficoltà dial, dove servono 60 voti.