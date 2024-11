Lettera43.it - Usa, Cnn: «Musk sempre più influente sulla transizione presidenziale di Trump»

Il resort di Mar-a-Lago in Florida, residenza di Donald, è diventata un po’ la seconda casa di Elon. Secondo quanto ha riportato la Cnn infatti, il patron di Tesla è ormai ospite fisso del tycoon, partecipando in maniera attiva allache lo attende.era presente quando diversi leader mondiali hanno telefonato aper congratularsi del risultato delle elezioni, anche nel colloquio con Zelensky, con il presidente ucraino che lo ha ringraziato per l’appoggio fornito al Paese grazie all’utilizzo del servizio internet Starlink.Dall’appoggio a Rick Scott alla vicinanza con Howard Lutnickè parte attiva anche nella scelta degli uomini della nuova amministrazione. Ha infatti appoggiato il senatore Rick Scott per la corsa alla leadership del Gop al senato, oltre a essere vicino al che co-presidente dellaHoward Lutnick, un altro uomo chiave di, che sta guidando la parte del personale della