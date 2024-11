Bergamonews.it - Tentato scippo in via Bianzana: anziana in ospedale, aggressore preso

Bergamo. Un uomo ha cercato di strapparle la borsa, l’ha opposto resistenza ma è finita a terra, riportando ferite al volto ed escoriazioni a braccia e gambe. Unica consolazione, il suoè stato arrestato subito dopo dalla Polizia di Stato.È successo poco dopo le 15 in viaa Bergamo, all’altezza della fermata della Teb. La donna, 82 anni, era in bicicletta quando è stata avvicinata da un italiano che ha cercato di prenderle la borsa.Qualcuno ha subito avvisato il 112 e la polizia ha inviato una pattuglia in zona che ha prontamente bloccato il fuggiasco.