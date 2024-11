Ilfogliettone.it - Telefonate misteriose e smentite: lo “strano” caso della chiamata tra Trump e Putin

Un nuovo capitolo di polemiche e speculazioni si apre sul fronte internazionale: una presunta telefonata tra Donald, neo presidente degli Stati Uniti, e Vladimir, leader russo, ha catturato l'attenzione pubblica. A riportare la notizia è stato il Washington Post, che ha rivelato i dettagli di un colloquio telefonico in cuiavrebbe esortatoa "non intensificare il conflitto in Ucraina". Durante questa conversazione,avrebbe ricordato al presidente russo la robusta presenza militare statunitense in Europa, lasciando la porta aperta per ulteriori colloqui finalizzati a una "risoluzione a breve termineguerra".La risposta del Cremlino, però, non si è fatta attendere: il portavoce Dmitry Peskov ha definito l'articolo "semplicemente falso", ribadendo che "tale telefonata non è mai avvenuta".