Gaeta.it - Successo per la 25esima edizione di Borgo Rurale a Treglio: un fine settimana all’insegna del gusto e della tradizione

A, il 9 e 10 novembre, si è celebrata ladi, un evento che ha richiamato un gran numero di visitatori. Provenienti da diverse regioni italiane e anche da Paesi esteri, migliaia di persone hanno affollato questo, immersi in una festa che celebra i sapori dell'Abruzzo. La manifestazione ha offerto un'ampia varietà di piatti tipici, vino novello e intrattenimento, rendendo l'atmosfera unica e indimenticabile per tutti i partecipanti.La grande partecipazione del pubblicoL'affluenza alè stata eccezionale. Francesco Conserva, presidentePro Loco, ha espresso con entusiasmo la soddisfazione per il numero di visitatori. Ha sottolineato l'importanza di festeggiare degnamente un traguardo così significativo, ringraziando l'amministrazione comunale e tutti i volontari impegnati nell'organizzazione.