Lapresse.it - Strage Fidene, respinta la richiesta di perizia psichiatrica per Claudio Campiti

I giudici della prima Corte d’Assise di Roma, presieduti da Paola Roia, hanno rigettato ladiper, accusato di essere il killer delladi, avvenuta nell’omonimo quartiere di Roma nel mese di dicembre del 2022, in un gazebo di via Monte Gilberto dove era in corso un’assemblea di proprietari di immobili del consorzio “Valle Verde” in provincia di Rieti.è imputato per avere, secondo l’accusa, sparato e ucciso quattro donne con una pistola noleggiata al poligono del Tiro a Segno Nazionale di Tor Di Quinto. Laera statadopo le audizioni dei consulenti medici dell’accusa e della difesa, ascoltati in aula nel corso delle ultime udienze.