Butac.it - Scontri tra tifosi ad Amsterdam o “pogrom organizzato”?

Adla settimana scorsa sono avvenutiche hanno portato a numerosi feriti e svariati arresti. In Italia, e su tante testate internazionali, la notizia è passata come un attacco mirato contro iebrei del Maccabi, o in generale contro gli ebrei, riportando addirittura la definizione di “” o il paragone con la notte dei Cristalli data da Netanyahu.Noi riteniamo vada fatta un po’ di chiarezza sui fatti, anche per non mancare di rispetto alla memoria di quelli che sono stati perseguitati proprio a causa della loro appartenenza religiosa. E lo facciamo come sempre andando a cercare le notizie alla fonte, che in questo caso sono i quotidiani olandesi, unici sul posto ad aver documentato quanto avvenuto. La prima cosa che sottolineiamo è che BUTAC non ha una posizione a favore o contro qualcuno, come sempre cerchiamo di stare dalla parte della corretta informazione, anche quando non è così facile.