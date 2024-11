Gaeta.it - San Salvo: Presentata la Seconda Edizione di “Donne in corsa”, Iniziativa per la Sensibilizzazione Sociale

Facebook WhatsAppTwitter L’Atletica Velo Club di Sanha annunciato ladi “in, lanon solo in rosa“, un evento sportivo che si svolgerà domenica 17 novembre. Questa manifestazione non è solo una competizione, ma un’importantediin favore dello sportello antiviolenza Frida. La cittadina si mobilita per combattere la violenza di genere e promuovere la consapevolezza attraverso lo sport.Dettagli dell’evento e partecipazioneL’evento avrà luogo a partire dalle 8.00 del mattino con ritrovo in piazza Papa Giovanni XXIII e partenza prevista per le 9.30. Gli organizzatori hanno previsto un percorso di 9 chilometri che attraverserà le strade cittadine, parte del Campionato Regionale US ACLI. Per chi preferisce un’attività meno impegnativa, sarà disponibile anche una camminata amatoriale di 4.