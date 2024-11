Ilgiorno.it - San Martino tra balli, sport e campane

San, l’antica festa dell’agricoltura, che coincide con la fine dell’anno dei campi, è anche la giornata della patronale di Bellusco. La data dell’11 novembre, per evidenti ragioni organizzative, viene anticipata alla domenica. E ieri è stato un giorno di grande festa nel centro storico della comunità del Vimercatese. Cucina aperta, sia sabato che domenica, standivi in oratorio, con le prove gratuite per i bambini, il concerto solenne delle, grazie alla Federazione campanari ambrosiani, che ha riempito di melodia l’aria del paese nel pomeriggio, e poi l’animazione con ie l’esibizione della pallavolo. Sanè stato anche l’occasione per riflettere sulla convivenza e l’ambiente. Ieri alle 10.30, non poteva mancare anche l’incontro su Pedemontana, il tema più scottante del momento, ma anche la realizzazione di un’opera collettiva, dedicata al tema della Pace, per comporre la parola con pezzi di colore sul pavimento della piazza.