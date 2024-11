Ilfattoquotidiano.it - Plastica, con le nuove regole Ue l’Italia che si racconta “campione del riciclo” non raggiunge neanche gli obiettivi minimi | l’indagine

Meno della metà degli imballaggi inimmessi al consumo vengono riciclati, masicome un’eccellenza del settore, anche per questo materiale. E da qualche anno, come anticipava nel 2022 ilfattoquotidiano.it nell’ambito della campagna ‘Carrelli di’, condotta insieme a Greenpeace, il tasso didegli imballaggi indichiarato fa i conti con i calcoli più rigidi chiesti dall’Europa. Non vengono contabilizzati più tutti i materiali avviati al, ma solo quelli effettivamente riciclati. Il risultato lol’Unità Investigativa di Greenpeace Italia nell’inchiesta “, Italiadel?”. L’obiettivo Ue dieffettivo (e dimostrabile) è del 50% entro il 2025 e del 55% entro il 2030, ma se con la vecchia metodologiaaveva già in tasca anche il target al 2030, con la nuova non arriva neppure a quello del prossimo anno.