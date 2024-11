Terzotemponapoli.com - Napoli, Politano: “Abbiamo interpretato la gara benissimo”

Ilpareggia contro l’Inter per 1-1 a San Siro. Apre la sfida il gol di McTominay che, dopo una ventina di minuti, risolve una mischia con tempismo e infila di destro. Poi il pareggio di Calhanoglu sul finire di primo tempo fissa il punteggio finale: 1-1. Il tiro del turco, in verità, non sembrava impossibile, qualche colpa di Meret va registrata. Polemiche poi sul rigore assegnato all’Inter per fallo di Anguissa e poi sbagliato dallo stesso Calhanoglu. L’Inter ha sicuramente fatto qualcosa di più rispetto al, ma il match è stato molto tattico con le squadre quasi avvinte dalla paura di farsi male. Ciò nonostante, sul finale è stato il neo entrato Simeone ad avere una grandissima chance. Il suo tiro si è di poco alzato sulla traversa. Il punto conquistato a San Siro permette comunque agli azzurri di rimanere in vetta ad una classifica raramente così corta.