Musica | Dario Sansone Foja annuncia il nuovo progetto solista I’m Walking

Frontman della band napoletanadal 2006, cantautore e disegnatore,è un prolifico ed instancabile artista. Dal 2013 lavora nel cinema di animazione per ‘L’Arte della Felicità’ (European Film Award) e ‘Yaya e Lennie’ di Alessandro Rak, oltre a ‘Gatta Cenerentola’ (due David di Donatello e un Nastro d’Argento) in qualità di regista con lo stesso Rak e con Cappiello e Guarnieri. Dal 2023 si dedica al suo primo, Santo Sud, che darà alla luce un album (registrato tra Parigi e Napoli insieme al produttore artistico Seb Martel) e un tour di concerti in arrivo nelanno. Il disco è anticipato dal singolo ‘I’m’, su tutte le piattaforme digitali da giovedì 14 novembre. Il brano è tratto dalla colonna sonora interamente realizzata daper ‘Criature’, il lungometraggio della regista Cécile Allegra, con Marco D’Amore, nelle sale cinematografiche dal 5 dicembre.