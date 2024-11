Lapresse.it - Migranti, Salvini: “Sentenze servono a cooperative rosse per fare miliardi”

“C’è un ennesimo pronunciamento del Tribunale di Roma che per un’altra volta impedisce non al governo ma all’Italia di espellere alcuni immigrati regolari, in questo caso egiziani e bengalesi. L’immigrazione incontrollata costa agli italiani 2di euro all’anno. Nessuno mi toglie l’idea che quelleservano alleperi soldi su questa gente”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, nel corso dell’evento a Bologna con i leader del centrodestra a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.