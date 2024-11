Mattarellaorgogliosi di stare nella Natopilastro sicurezza

Quotidiano.net - Mattarella,orgogliosi di stare nella Nato,pilastro sicurezza

"La Repubblica Italiana è orgogliosa di aver partecipato fin dalla fondazione" al Consiglio d' Europa e alla Nato, "pilastri dellademocratica". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della conferenza "Il 75/mo anniversario del Consiglio d'Europa e della NATO, i pilastri dellademocratica", in svolgimento presso la Camera dei Deputati. "In particolare risalta oggi come l'Alleanza Atlantica abbia contribuito, in modo determinante, alla stabilità internazionale e al più lungo periodo di pace vissuto dal Continente europeo, saldo ancoraggio per ladel nostro Paese. La attuale fase di instabilità conferma la validità di quelle scelte. L'inaccettabile aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente ne sono ragioni evidenti", conclude il Capo dello Stato.