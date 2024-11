Ilrestodelcarlino.it - Litigano per l’affitto: "Ha tentato di stuprarmi". Padrone di casa condannato

Pretendeva mille euro per metterla in regola e farle ottenere la residenza. Ma lei si rifiutava di pagarlo. Tra i due era scoppiata una lite e lui avrebbedi violentarla. Per questo l’uomo, un 38enne marocchino, era stato arrestato – nell’agosto 2023 – dai carabinieri. E qualche giorno fa l’uomo è statocon rito abbreviato, dal giudice Raffaele Deflorio, a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa). "Ma faremo sicuramente ricorso in Corte d’appello – anticipa l’avvocato dell’uomo, Giovanni Collura – Troppe cose non tornano in questa vicenda. E ci sono molte contraddizioni tra quanto ha raccontato la ragazza e la testimonianza resa dall’amica con abitava insieme a lei". I fatti risalgono all’estate 2003. La ragazza, una 22enne marocchina, era arrivata da poco in Italia e, non avendo ancora il permesso di soggiorno, aveva chiesto ospitalità a un’amica che viveva in affitto in unaa Santarcangelo.