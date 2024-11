Lapresse.it - L’amica Geniale, stasera in Tv le nuove puntate con Alba Rohrwacher

Rai Fiction presenta ‘– Storia della bambina perduta’, serie evento in 5 serate in prima visione su Rai 1 da, 11 novembre. La serie in queste(si tratta della quarta stagione) vede protagonisti, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni.La regia è di Laura Bispuri: la serie è tratta da “Storia della bambina perduta” di Elena Ferrante edito in Italia da Edizioni E/O. Si tratta di una serie HBO-Rai Fiction, una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.La trama della serie tvLe due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”.