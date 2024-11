Ilfattoquotidiano.it - La svolta americana del 5 novembre, cultura e democrazia: ne discuto con Flores d’Arcais

Venerdì 15discuteremo nella Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale a Genova con Paolo, tra i (rari) grandi caratteri della Sinistra italiana e certamente uno dei suoi migliori organizzatorili, come dimostrano i 38 anni della sua direzione di MicroMega e il successo di questa testata ponderosa, che non ha mai concesso nulla alle mode e allo spirito dei tempi. Un’avventura intellettuale a cui chi scrive partecipa dal lontano 1996, magari con testi non propriamente allineati alle idee del direttore, eppure messi sempre in pagina con fraterna tolleranza.Dunque, ciò che si annuncia per venerdì non è una celebrazione quanto una nuova tappa dell’ininterrotta discussione che ha reso la rivista uno spazio unico e prezioso. E parleremo anche dell’ultimo intervento di PFdA apparso nel sito della rivista giorni fa (“L’inizio della fine della”).