Inter – Napoli | gli orari e dove vedere la partita di Serie A in tv

2024-11-10 19:13:34 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:LaA giunge alla dodicesima giornata con un gioco che ti piace sempre. Due squadre storiche del continente, che affrontano uno scontro importantissimo in classifica.si incontreranno domenica al Giuseppe Meazza alle 20.45 (ora peninsulare).In gioco non c’è niente di più e niente di meno che la leadership. La squadra azzurra guida la classifica con 25 punti, mentre i neroazzurri sono appena dietro con 24 punti.. E’ ancora presto per pensare a chi potrà fregiarsi del titolo, ma questa potrebbe essere unadecisiva per le sorti del campionato italiano in questa stagione. A che ora è, gara della 12° giornata diA?Latraè lui Domenica 10 novembre alle 20:45 ore nel Giuseppe Mezza.