Inizio di settimana con cielo sereno e qualche banco di nebbia Le minime scendono fino a 1C

Bergamonews.it - Inizio di settimana con cielo sereno e qualche banco di nebbia. Le minime scendono fino a 1°C

Tempo stabile quest’oggi (lunedì 11 novembre) sulla nostra regione per la presenza di un’area di alta pressione, in indebolimento domani per il transito di un nocciolo di aria fredda che si sposterà velocemente verso la penisola iberica a metà. Le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 11 novembre 2024Tempo Previsto: Bel tempo ovunque con banchi diin pianura tra notte e mattino, in graduale dissolvimento in giornata.Verso sera aumento della nuvolosità da nord-ovest.Temperature:stazionarie (1/5°C), massime stazionarie o in lieve calo (12/15°C).Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti deboli settentrionali.Martedì 12 novembre 2024Tempo Previsto: Tra notte e mattinoirregolarmente nuvoloso con locali piovaschi sui settori occidentali.