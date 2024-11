Equitazione salto ostacoli | Camilli ancora secondo al GP di Monterrey

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Nuovo risultato importante per Emanuelenel. L'azzurro nella tappa messicana diha centrato ilposto per la seconda volta in fila nel Gran Premio del CSI5*, disputatoal Club Hípico La Silla. Nella gara a due manche su un percorso da 1 e 60 alla quale hanno preso parte 48 binomi, il cavaliere azzurro in sella a Odense Odeveld è stato impeccabile e, con un doppio netto nel tempo di 40.88 secondi, è stato battuto solo dal cavaliere di casa, il messicano Andres Azcarraga con Contendros 2 (0/0; 40.20). In Spagna, invece, nel GP del CSI3* dell'Autumn Tour di Valencia, in Spagna (1.50; 49 partenti; 6 in barrage), Riccardo Pisani si è inserito nella top ten con Chacco's Lawito PS (8° posto – 4; 71.67).