Thesocialpost.it - Episodio tremendo: allenatore colpisce una bambina dopo una gara agli Europei

Doveva essere una festa dello sport, un’occasione di crescita e competizione per giovani atleti tra i 6 e gli 8 anni, e invece i CampionatiCadetti 2024 di taekwondo in Albania sono stati segnati da una scena tremenda che ha indignato tutti. Durante la finale nella categoria fino a 8 anni, tra la giovane atleta serba Nina Savic e la kosovara Valina Fatiu, unha macchiato la competizione con un comportamento violento e inaccettabile verso la sua piccola allieva, umiliandola e colpendola senza alcuna giustificazione.Un Gesto Violento e IndecenteL’la sconfitta della giovane atleta kosovara, ha reagito con una violenza assurda:averle tolto il casco in modo brutale, ha colpito Valina con uno schiaffo in pieno volto, La bimba è scoppiata subito in lacrime, mentre è montata l’indignazione generale.