Ilrestodelcarlino.it - Dalla grande Mina a George Michael. Remake in swing, inno alle donne

in, ilgiorno. Oggi,21, al teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara andrà in scenaindi ’Theers orchestra with Rai members’. Il concerto intende ricordare Oletta Barone (sorella del chitarrista Delio Barone, ideatore del progetto), assassinata dal marito Desmond Blackmore tra le mura domestiche, la mattina del 2 marzo 2007 a Ferrara. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività per la Giornata internazionale per l’elizione della violenza sulle, è realizzataFondazione Teatro Comunale di Ferrara e promossa dal Comune di Ferrara - Assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità e Politiche Familiari. "Ringraziamo il Comunale per ospitare un evento così importante e laers Orchestra", le parole dell’assessore Angela Travagli.