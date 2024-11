Ilfattoquotidiano.it - Confermato l’ergastolo per Giovanni Padovani: massacrò e uccise Alessandra Matteuzzi

Ergastoloanche in appello per, l’ex calciatore e modello 28enne a processo per l’omicidio dell’ex fidanzata 56enne, massacrata di botte e uccisa a Bologna il 23 agosto 2022.Così ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Bologna, presieduta da Domenico Stigliano, accogliendo la richiesta della procura generale – con la sostituta pg Adele Starita e l’avvocato generale Ciro Cascone – che aveva invocato la conferma della sentenza di primo grado emessa lo scorso 12 febbraio. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni– che aveva denunciato l’uomo per stalking – venne uccisa a calci, pugni, martellate e infine colpita con una panchina sotto la sua abitazione nel capoluogo emiliano. Durante il processo era emerso come– oltre a diverse ricerche preparatorie al femminicidio – obbligasse la donna a registrare video e inviarli ogni 10-15 minuti ovunque si trovasse, oltre alla sua intrusione nei social della 56enne.