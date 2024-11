Lapresse.it - Clima, al via COP29 in Azerbaigian: assenti Usa e Cina

Ha preso il via la giornata di apertura dei negoziati delle Nazioni Unite sula Baku, in, con l’arrivo dei delegati. Al summitdi quest’anno non interverranno 48 capi di Stato che avevano, invece, partecipato alla scorsa edizione: anche i leader dei due Paesi che più inquinano con emissioni di CO2 –e Stati Uniti – saranno. Il tema al centro del summit è quello dei finanziamenti per il. Arginare e far fronte all’aggravarsi dei cambiamentitici, come il caldo, le inondazioni, la siccità e le tempeste, costerà trilioni di dollari. La base dei negoziati è costituita dai 100 miliardi di dollari all’anno che i Paesi poveri – definiti in una classificazione fatta negli anni ’90 – ricevono ora come parte di un accordo del 2009 che è stato a malapena rispettato.