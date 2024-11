Sport.quotidiano.net - Chris Froome: "Vorrei disputare un ultimo Grande Giro"

Roma, 11 novembre 2024 - Proprio nei giorni in cui il ciclismo sta metabolizzando la decisione di Mark Cavendish di ritirarsi, il coetaneonon molla, pronto a tornare in gruppo nel 2025 da 40enne. E, possibilmente, a farlo per regalarsi almeno un'ultima chance in un. I dettagli "In un mondo perfetto, mi piacerebbe tornare un'altra volta al Tour de France o comunque in un: non ho ancora deciso se la prossima sia la mia ultima stagione, ma chiaramente più si va avanti e più salgono le possibilità che sia così": queste le parole del keniota-britannico rilasciate a margine del Singapore Criterium 2024, vinto proprio dal 'festeggiato' Cavendish. "Sono realista sul mio livello, ma penso che potrei svolgere un ruolo importante al Tour de France per i corridori più giovani, specialmente quelli che vogliono puntare alla classifica generale: penso al nostro Derek Gee".