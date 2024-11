Quotidiano.net - Calcio: Roma; prosegue casting tecnico e squadra non si allena

Continua ilper il nuovotore delladopo l'esonero di ieri sera di Ivan Juric e nel frattempo lanon si. Per adesso è previsto che oggi e domani non ci siano sedute di lavoro (una decisione che era stata già presa anche con ilcroato in panchina) per un programma che però potrebbe cambiare. Dunque l'appuntamento a Trigoria, per il momento, è fissato per mercoledì, quando il club giallorosso dovrebbe aver anche ufficializzato il nuovotore. Restano in corsa i nomi di Roberto Mancini, Rudi Garcia, Massimiliano Allegri, Frank Lampard, Graham Potter e Claudio Ranieri. I primi due, però, sembrano quelli più accreditati e nelle prossime ore dovrà esserci l'accelerata definitiva.