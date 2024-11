Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Terrifier 3 domina, Uno Rosso non sfonda

Il film horror indipendente3 ha vinto il Boxnel weekend dal 7 all’11 novembre.Uno, invece, ha deluso le aspettative.Il botteghino nazionale ha portato nelle casse degli esercenti una cifra stimata di 8,3 milioni di euro, con un calo consistente del 19% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno. Are il weekend, come anticipato, è stato l’horror indipendente (ora VM18)3, il cui incasso suggella l’ottimo incasso delle anteprime dello scorso 31 ottobre.L’incasso maturato dal celeberrimo villain Art il Clown ha incassato 1,29 milioni di euro, con una media per sala superiore ai 3500 euro. Il totale raggiunto – con le suddette anteprime di Halloween – è ora salito a quota 2,82 milioni. Sarà interessante valutare la tenuta di3 nelle prossime settimane.