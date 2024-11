Ilnapolista.it - Ankaragucu, l’ex presidente Koca condannato a 3 anni e 7 mesi per l’aggressione all’arbitro Meler

del club turco, Faruk, è statoa 3e 7di carcere dopo aver aggredito nel 2023 l’arbitro Halil Umutin seguito a una decisione di gioco.si era poi successivamente dimesso.dell’L’agenzia di Stato turca Anadolu riporta:Il tribunale hal’imputatoa 3, 7e 22 giorni di carcere per aver ferito intenzionalmente una persona e causarne una frattura ossea sul campo sportivo, mentre svolgeva il suo lavoro. La condanna arriva anche per minacce e violazione di legge sulla prevenzione della violenza e dei disordini nello sport.infatti aveva dichiarato«Ti ucciderò», come era stato riferito proprio da.L’arbitropicchiato daldel club turco, le dichiarazioni«Farukmi ha dato un pugno sotto l’occhio sinistro e sono caduto a terra.