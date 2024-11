Gaeta.it - Allerta meteo in Sicilia: le scuole chiuse in alcuni comuni, Catania rimane aperta

Facebook WhatsAppTwitter Un’avviso diarancione ha portato alla chiusura dellein diversidella provincia di Messina e. Le ordinanze, emesse da vari sindaci, mirano a tutelare la sicurezza degli studenti in previsione di condizioniavverse. Tuttavia, la città diha deciso di mantenere leaperte, almeno per il mattino.nel territorio messinese e catanesehanno deciso di chiudere lea causa delle previsioniavverse, secondo quantocato dagli enti locali. A Taormina e Acireale, ad esempio, le autorità hanno emesso delle ordinanze che impediranno le lezioni lunedì. La decisione è stata presa dopo aver valutato i rischi connessi alle condizioni, in particolare in relazione alle possibili piogge intense e alle conseguenti problematiche di sicurezza.