Alcaraz-Ruud oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Casper Ruud nel suo primo match di round robin delle ATP Finals di Torino. Nel capoluogo piemontese c'è tanta attesa di ritornare ad ammirare non solo Jannik Sinner, ma anche le gesta dell'altro giovane fenomeno del tennis mondiale. Carlitos esordisce in quest'edizione delle ATP Finals con un match che appare decisamente alla portata contro un avversario che nella seconda metà di stagione ha ottenuto poco o nulla in termini di risultati. La qualificazione è arrivata per il rotto della cuffia per il norvegese, reduce da quattro sconfitte consecutive e dall'aver perso sette delle ultime otto partite giocate. Alcaraz si è aggiudicato fin qui tutti i 4 precedenti ufficiali, perdendo solo un set. Alcaraz e Ruud scenderanno in campo, lunedì 11 novembre, alle 14:00.