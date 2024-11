Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 11:30

DEL 10 NOVEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 530+000 TRA PONZANO E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE DELLA CITTA’, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA;E DA DOMANI 11 NOVEMBRE SULLA STRADA PROVINCIALE DOGANA AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DAL KM 1+600 AL KM 2+100 NEL COMUNE DI TUSCANIA: FINO AL 27 NOVEMBRE ATTIVO TRANSITO CON SENSO UNICO ALTERNATO NELL’AREA DI CANTIERE, IN FASCIA ORARIA DALLE 8.00 ALLE 17.00 ESCLUSI I GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI.DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral