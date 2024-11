Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 07:30

DEL 10 NOVEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E ANAGNI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA;TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTYERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;E OGGI AAL VIA LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA, CON IL BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.30 ALLE 20.30 STOP AI VEICOLI E MOTOCICLI FINO A EURO 2, MENTRE POTRANNO CIRCOLARE LE AUTO A BENZINA EURO 6, CICLOMOTORI DA EURO 2 IN SU E MOTOCICLI A PARTIRE DA EURO 3; LE SUCCESSIVE DOMENICHE ECOLOGICHE SARANNO IN VIGORE TRA IL 1 DICEMBRE E IL 23 MARZO, PER ULTERIORI DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.